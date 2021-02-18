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На Украине остановку СП-2 назвали вопросом выживания страны

18.02.2021 10:56
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На Украине остановку СП-2 назвали вопросом выживания страны

Андрей Коболев считает, что если газопровод будет введен в эксплуатацию, тогда Киев окажется беззащитным перед "агрессией" России.

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook отреагировал на заявление лидера РФ Владимира Путина, связавшего критику проекта "Северный поток-2" с Украиной. По его мнению, остановка достройки газопровода является вопросом выживания для украинцев. Коболев считает, что если проект будет введен в эксплуатацию, тогда Киев окажется беззащитным перед "российской военной агрессией". Он пояснил, что пока через территорию Украины поставляется газ из России в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС выступает в качестве части системы обороны страны. Однако, при запуске "Северного потока-2" газотранспортная система лишится своего значения, став обычной сетью газопроводов, пишет РБК.

Накануне лидер России Владимир Путин заявил, что Запад вводит санкции против газопровода для того, чтобы заставить Москву "платить за их геополитический проект на Украине".

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