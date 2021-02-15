На Украине заявили, что Россия обязательно достроит "Северный поток-2"

Роман Бессмертный выразил обеспокоенность из-за постепенного "разворота" Запада к РФ.

Украинский дипломат, экс-представитель страны на переговорах в Минске Роман Бессмертный в интервью ТК "Наш" заявил, что Россия обязательно достроит и запустит энергетический проект "Северный поток-2". Он отметил, что попытки Украины собрать своих сторонников против позиции российского президента Владимира Путина оказались не очень удачными.

Также Бессмертный выразил обеспокоенность из-за постепенного "разворота" Запада к РФ, добавив, что продолжение действия договора СНВ-3, возобновление строительства "Северного потока-2" и увеличение числа европейских стран, поддерживающих завершение газопровода, являются "неслучайными совпадениями". По его словам, в такой ситуации Украине необходимо отстаивать свои интересы и права, поскольку "клуб друзей против Путина" в скором времени может распасться, пишут Известия.

Ранее сообщалось, что в бундестаге Германии отказались обсуждать остановку "Северного потока-2" с США.

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