В бундестаге отказались обсуждать остановку СП-2 с США

Клаус Эрнст положительно отнесся к готовности администрации США выстраивать диалог с Германией по вопросам, связанным с "Северным потоком-2".

Глава комитета по экономике и энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст рассказал агентству ТАСС, что выступает против обсуждения остановки проекта "Северный поток-2" с Соединенными Штатами Америки в случае возникновения проблем при транзите российского газа через украинскую территорию. По его словам, данный вопрос даже не должен подниматься на переговорах с Вашингтоном по реализации второй ветки газопровода. Также Клаус Эрнст положительно отнесся к готовности администрации американского президента Джо Байдена выстраивать диалог с Германией по вопросам, связанным с "Северным потоком-2".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что строительство второй ветки газопровода в водах Дании возобновилось после недельного перерыва.

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