Япония хочет возобновить переговоры с РФ по Курилам

Токио стремится заключить мирный договор с Москвой после разрешения территориальной проблемы.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время выступления на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" (Южных Курил) заявил, что страна продолжит вести переговоры с Россией по поводу принадлежности Курильских островов. По его словам, Токио будет обсуждать данный вопрос с Москвой на основе договоренностей, достигнутых в 2018 году в Сингапуре. Также премьер подчеркнул, что Японии необходимо как можно быстрее решить территориальный вопрос с российской стороной, а также заключить мирный договор с РФ, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в водах Дании возобновилось строительство энергетического проекта "Северный поток-2".

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