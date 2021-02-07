Вирусологи считают, что россияне смогут отказаться от масок к лету

Если жители России продолжат соблюдать меры предосторожности, тогда удастся избежать вспышки заболеваемости в начале весны.

Российские вирусологи считают, что граждане РФ смогут отказаться от обязательного ношения медицинских масок к лету 2021 года. По их словам, динамика заболеваемости коронавирусом позволяет говорить о том, что к концу весны, скорее всего, масочный режим будет отменен. Специалисты подчеркнули, что для снятия данного ограничения необходимо, чтобы количество инфицированных еще снизилось, а также у россиян должен сформироваться коллективный иммунитет к вирусу.

Помимо этого вирусологи добавили, что если жители страны продолжат соблюдать меры предосторожности, тогда удастся избежать вспышки заболеваемости в начале весны, а в худшем случае обязательное ношение масок придется соблюдать до осени, пишет РБК.

Ранее британский эксперт перечислил симптомы коронавируса, при которых необходимо срочно обратиться к врачу.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".