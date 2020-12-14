Власти РФ временно зафиксируют цены на сахар и масло

Ограничение будет действовать до конца марта 2021 года.

До 20 декабря между производителями и региональными торговыми сетями будет заключено соглашение об ограничении розничной цены на подсолнечное масло и сахар-песок. Об этом глава Министерства экономического развития Максим Решетников рассказал на совещании у премьер-министра. Также он добавил, что такая мера будет действовать до конца марта следующего года, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что на прошлой неделе лидер России Владимир Путин обратил внимание на повышение стоимости базовых продуктов питания, такие как сахар, масло, мука и макаронные изделия.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что РФ заняла первое место в мире по стоимости сахара.