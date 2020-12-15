Мишустин начал принимать меры для сдерживания роста цен на продукты

Подписанный Михаилом Мишустиным документ будет обнародован позднее.

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое направлено на сдерживание роста цен на базовые продукты питания. В частности, Министерство промышленности и торговли, Министерство сельского хозяйства и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат с производителями продовольствия и торговыми сетями специальное соглашение, направленное на снижение и поддержание стоимости социально значимых продовольственных товаров на нормальном уровне. Уточняется, что данные договоренности будут действовать до 1 апреля следующего года, следить за их исполнением поручено Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщается на официальном ресурсе правительства России.

Ранее "Капитал страны" писал, что российские власти планируют временно зафиксировать цены на сахар и масло.