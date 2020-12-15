Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 ДЕК, 14:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 ДЕК, 14:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Мишустин начал принимать меры для сдерживания роста цен на продукты

15.12.2020 12:59
Комментарии
Мишустин начал принимать меры для сдерживания роста цен на продукты

Подписанный Михаилом Мишустиным документ будет обнародован позднее.

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое направлено на сдерживание роста цен на базовые продукты питания. В частности, Министерство промышленности и торговли, Министерство сельского хозяйства и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат с производителями продовольствия и торговыми сетями специальное соглашение, направленное на снижение и поддержание стоимости социально значимых продовольственных товаров на нормальном уровне. Уточняется, что данные договоренности будут действовать до 1 апреля следующего года, следить за их исполнением поручено Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщается на официальном ресурсе правительства России.

Ранее "Капитал страны" писал, что российские власти планируют временно зафиксировать цены на сахар и масло.

Комментировать (без регистрации)
Россия стала мировым лидером по стоимости сахара
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Гастарбайтеров на стройки будут завозить в упрощенном порядке. Россияне туда не идут работать

Гастарбайтеров на стройки будут завозить в упрощенном порядке. Россияне туда не идут работать
Экономика 1

Набиуллина после критики Путина не снизит ставку

Набиуллина после критики Путина не снизит ставку
Экономика

Дефицит лекарств стал критическим. Компанию Усманова призывают к ответственности

Дефицит лекарств стал критическим. Компанию Усманова призывают к ответственности
Экономика

«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга

«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты

ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты

В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную

В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную

Новости дня

13:54 Навальный хочет вернуться в Россию Навальный хочет вернуться в Россию
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:31 Кабмин РФ утвердил введение экспортной пошлины на зерно Кабмин РФ утвердил введение экспортной пошлины на зерно
11:34 Число заболевших COVID-19 в России выросло на 26689 человек Число заболевших COVID-19 в России выросло на 26689 человек
11:09 Путин поздравил Байдена с победой на выборах лидера США Путин поздравил Байдена с победой на выборах лидера США
10:41 Выборщики избрали Джо Байдена президентом США Выборщики избрали Джо Байдена президентом США
14 ДЕК, 19:40 Мурашко озвучил условие прекращения пандемии COVID-19 Мурашко озвучил условие прекращения пандемии COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14 ДЕК, 19:13 Разработчик "Спутника V": некоторые добровольцы заразились COVID-19 Разработчик "Спутника V": некоторые добровольцы заразились COVID-19

Узнай, страна!

14 ДЕК, 17:45 ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14 ДЕК, 15:33 В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную
14 ДЕК, 15:03 Пандемия стимулирует креатив в сфере питания Пандемия стимулирует креатив в сфере питания
14 ДЕК, 14:37 Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане
14 ДЕК, 14:06 Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!» Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!»
13 ДЕК, 18:55 ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
13 ДЕК, 01:00 Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь
12 ДЕК, 21:18 Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО
12 ДЕК, 16:27 Магаданская область полностью завершила работы в рамках дорожного нацпроекта Магаданская область полностью завершила работы в рамках дорожного нацпроекта
11 ДЕК, 16:13 Республика Алтай станет производить больше молока Республика Алтай станет производить больше молока
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter