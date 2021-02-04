Геолокация смартфонов может перестать быть тайной связи

Новые поправки не противоречат закону о персональных данных, так как геолокация к ним не относится.

Минцифры России подготовило поправки в закон "О связи", подразумевающие выведение данных геолокации смартфона из-под действия тайны связи. По мнению авторов данного документа, такое нововведение поможет в поиске пропавших людей.

Заместитель министра цифрового развития Олег Иванов рассказал, что каждый год в стране теряются десятки тысяч человек. Также он напомнил, что сейчас данные о местоположении мобильного устройства являются тайной, однако они необходимы для проведения оперативного розыска пропавших людей, поскольку "счет идет на часы". Иванов добавил, что соответствующие поправки не противоречат закону о персональных данных, так как геолокация к ним не относится, пишет РБК.

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