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Геолокация смартфонов может перестать быть тайной связи

04.02.2021 11:21
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Геолокация смартфонов может перестать быть тайной связи

Новые поправки не противоречат закону о персональных данных, так как геолокация к ним не относится.

Минцифры России подготовило поправки в закон "О связи", подразумевающие выведение данных геолокации смартфона из-под действия тайны связи. По мнению авторов данного документа, такое нововведение поможет в поиске пропавших людей.

Заместитель министра цифрового развития Олег Иванов рассказал, что каждый год в стране теряются десятки тысяч человек. Также он напомнил, что сейчас данные о местоположении мобильного устройства являются тайной, однако они необходимы для проведения оперативного розыска пропавших людей, поскольку "счет идет на часы". Иванов добавил, что соответствующие поправки не противоречат закону о персональных данных, так как геолокация к ним не относится, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Центробанк хочет продлить программу льготной ипотеки, однако не во всех российских регионах.

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