Берлин собирается обсудить "Северный поток-2" с Вашингтоном

Петер Альтмайер выразил надежду, что Германия и США будут согласовывать свои позиции по газопроводу.

Немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер рассказал журналистам, что собирается обсудить с американскими министром экономики, министром торговли и министром энергетики ситуацию с газовым проектом "Северный поток-2". Он добавил, что, как только соответствующие вопросы будут одобрены Конгрессом, Берлин начнет согласовывать с Вашингтоном дату и формат проведения встречи, где будет рассматриваться тема газопровода. Также Альтмайер выразил надежду, что Германия и США будут согласовывать свои позиции по "Северному потоку-2", пишет РИА Новости.

Ранее в МИД Франции заявили, что страна не вмешивается в строительство газопровода.

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