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Берлин не исключил введения новых санкций против Москвы

03.02.2021 17:33
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Берлин не исключил введения новых санкций против Москвы

Штеффен Зайберт отметил, что санкционные меры могут быть введены из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 3 февраля рассказал, что в отношении России могут ввести штрафные санкции из-за того, что российский суд принял решение заменить главному критику Кремля Алексею Навальному условный срок на реальный. По его словам, вопрос о наложении ограничительных мер против РФ будет обсуждаться с Европейским Союзом, пишет Прайм.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Симоновский суд Москвы приговорил Навального к 3,5 годам колонии общего режима.

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