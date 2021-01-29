Василий Лановой ушел из жизни

Народный артист СССР скончался в возрасте 87 лет.

В четверг, 28 января, ушел из жизни народный артист СССР Василий Лановой. Об этом агентству ТАСС сообщила его супруга Ирина Купченко. Причиной смерти артиста стал коронавирус. Последние дни жизни Лановой провел в больнице, поскольку состояние его здоровья оценивалось как крайне тяжелое.

2 января стало известно, что артист и его супруга заразились коронавирусной инфекцией. Сначала Лановой переносил болезнь хорошо, у него было выявлено поражение 5% легких, однако в силу возраста артиста решили госпитализировать. Позднее врачи сообщили, что состояние Ланового ухудшилось, он находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что за последние сутки российские медики обнаружили 19138 новых случаев коронавируса.

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