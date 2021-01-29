Вузы России вернутся к очному обучению с 8 февраля

Вузы должны учитывать эпидситуацию по коронавирусу в регионе.

Российские высшие учебные заведения, подведомственные Минобрнауки РФ, вернутся к очному формату обучения с 8 февраля 2021 года. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Однако вузы будут обязаны соблюдать меры безопасности по коронавирусу: организовать бесконтактную термометрию для всех посетителей учреждения, а также запретить посещать занятия лицам, у которых имеются признаки заболевания COVID-19, пишет РБК.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что уже в 2021 году россиянам больше не придется носить маски.

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