Попова надеется, что россияне смогут не носить маски в 2021 году

Анна Попова заявила, что сейчас коронавирус понемногу отступает.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в эфире Первого канала рассказала, что, возможно, уже в 2021 году россиянам больше не придется соблюдать масочный режим.

"Надежда, безусловно, есть", - сообщила она.

Попова добавила, сейчас люди уже научились жить с этим вирусом, а также проведение массовой вакцинации позволит быстрее победить пандемию коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в ситуации с COVID-19, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в стране.

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