Попова надеется, что россияне смогут не носить маски в 2021 году
Анна Попова заявила, что сейчас коронавирус понемногу отступает.
Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в эфире Первого канала рассказала, что, возможно, уже в 2021 году россиянам больше не придется соблюдать масочный режим.
"Надежда, безусловно, есть", - сообщила она.
Попова добавила, сейчас люди уже научились жить с этим вирусом, а также проведение массовой вакцинации позволит быстрее победить пандемию коронавируса, пишет РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в ситуации с COVID-19, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в стране.
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Нельзя резко отменять режим ношения масок. Посещение людных мест должно быть в масках. В 2020 г. отказались - и резко пошли заболевания. Разрешить посещения, но в масках. Лучше перетерпеть, чем опять карантинить.