Россия и Германия будут бороться с санкциями США по СП-2

Павел Завальный рассказал, что "Северный поток-2" должен быть достроен, поскольку данный проект нужен не только России, но и Европе.

Глава комитета Государственной думы (ГД) Павел Завальный сообщил, что Россия и Германия приняли решение бороться с санкциями США, которые направлены на остановку строительства энергетического проекта "Северный поток-2". Такое заявление он сделал по итогам встречи членов комитета ГД по энергетике и комитета бундестага по экономике и энергетике.

Завальный подчеркнул, что сейчас давления со стороны Вашингтона на газопровод нет. Однако администрация избранного президента США Джо Байдена высказалась за остановку реализации "Северного потока-2", пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что американский лидер назвал газопровод невыгодным проектом для европейских стран.

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