Песков рассказал, что делают власти России для снижения неравенства

Дмитрий Песков заявил, что все меры, предпринимаемые правительством, прямо или косвенно направлены на снижение неравенства в стране.

28 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал, какие меры российские власти предпринимают для снижения социального неравенства в России. По его словам, разрешить данную проблему помогают борьба с бедностью (поддержка малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и так далее), а также формирование благоприятной атмосферы в сфере инвестиций, пишут "Известия".

Ранее лидер России Владимир Путин в качестве основной задачи российского правительства назвал выход из бедности.

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