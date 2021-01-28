Песков высказался об индексации пенсий всем пенсионерам

Вопрос об индексации пенсий является дискуссионным.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в правительстве нет единой позиции по индексации пенсий всем пожилым гражданам России, включая работающих пенсионеров. Он отметил, что данный вопрос является дискуссионным и сейчас он находится в кабмине. Такими словам Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что борьба с бедностью является основной задачей российских властей.

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