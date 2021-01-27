Путин: борьба с бедностью является основной задачей РФ

В 2021 году форум проходит в онлайн-режиме из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что преодоление бедности является самой главной задачей в работе российского правительства. По его словам, России в этой области за последние десятилетия удалось продвинуться вперед: с 1999 года в стране количество безработных граждан сократилось с 64 млн россиян до около 5 млн человек на сегодняшний день, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Москве снова смягчили некоторые противокоронавирусные мероприятия по коронавирусу.

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