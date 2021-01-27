Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ЯНВ, 19:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 ЯНВ, 19:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Путин: борьба с бедностью является основной задачей РФ

27.01.2021 17:46
Комментарии
Путин: борьба с бедностью является основной задачей РФ

В 2021 году форум проходит в онлайн-режиме из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что преодоление бедности является самой главной задачей в работе российского правительства. По его словам, России в этой области за последние десятилетия удалось продвинуться вперед: с 1999 года в стране количество безработных граждан сократилось с 64 млн россиян до около 5 млн человек на сегодняшний день, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Москве снова смягчили некоторые противокоронавирусные мероприятия по коронавирусу.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
В Тимирязевской академии провели торжественное закрытие Года Славы и Памяти
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Дворец Путина» решили продать за 1 млрд рублей. Объявление появилось на ЦИАНе

«Дворец Путина» решили продать за 1 млрд рублей. Объявление появилось на ЦИАНе
Политика 1

Миллиардеры заплатят по миллиарду рублей за технологический «прорыв» Путина

Миллиардеры заплатят по миллиарду рублей за технологический «прорыв» Путина
Экономика 2

Налоговая служба создаст VIP-инспекцию для богатых

Налоговая служба создаст VIP-инспекцию для богатых
Экономика 2

Минфин оставил банки без «кубышки» правительства

Минфин оставил банки без «кубышки» правительства
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На Соловках продолжается реконструкция аэропорта

На Соловках продолжается реконструкция аэропорта

«Регуляторная гильотина» в действии?

«Регуляторная гильотина» в действии?

Новости дня

18:50 В МИД РФ надеются, что ЕС устоит перед давлением США по СП-2 В МИД РФ надеются, что ЕС устоит перед давлением США по СП-2
В Москве снова отменили часть ограничений по COVID-19
В Москве снова отменили часть ограничений по COVID-19
18:37 Путин: России и Европе нужно "быть вместе" Путин: России и Европе нужно "быть вместе"
17:50 В Петербурге стартовало одно из главных событий для профессионалов форум-индустрии В Петербурге стартовало одно из главных событий для профессионалов форум-индустрии
17:14 В Тимирязевской академии провели торжественное закрытие Года Славы и Памяти В Тимирязевской академии провели торжественное закрытие Года Славы и Памяти
14:50 Стало известно, когда примут решения о режиме обучения в вузах Москвы Стало известно, когда примут решения о режиме обучения в вузах Москвы
11:58 Число инфицированных COVID-19 в РФ выросло на 17741 человек Число инфицированных COVID-19 в РФ выросло на 17741 человек
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:42 Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ

Узнай, страна!

19:29 На Соловках продолжается реконструкция аэропорта На Соловках продолжается реконструкция аэропорта
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:21 «Регуляторная гильотина» в действии? «Регуляторная гильотина» в действии?
26 ЯНВ, 23:52 Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование
26 ЯНВ, 22:14 Программа глубокой переработки и производства изделий из древесины реализуется в Тюмени Программа глубокой переработки и производства изделий из древесины реализуется в Тюмени
26 ЯНВ, 19:17 Инновационный трамвайный вагон разработан в Челябинской области Инновационный трамвайный вагон разработан в Челябинской области
26 ЯНВ, 15:26 Лекарства через Интернет: использовать возможности маркетплейсов Лекарства через Интернет: использовать возможности маркетплейсов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
26 ЯНВ, 12:36 Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий
26 ЯНВ, 11:13 Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор
25 ЯНВ, 18:50 Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии
25 ЯНВ, 16:51 Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter