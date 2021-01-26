Оценены риски вакцинации от COVID-19 для бессимптомных носителей

Эпидемиолог посоветовал гражданам принимать решение о прививании от коронавируса после консультации с врачом.

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о возможных рисках вакцинации против коронавирусной инфекции для бессимптомных носителей. По его словам, данной группе людей прививание от COVID-19 не навредит, если отсутствуют клинические проявления этого заболевания (то есть когда вирус не размножается в дыхательных путях).

Однако Тотолян призвал граждан повременить с вакцинацией при наличии симптомов ОРЗ или повышенной температуры тела. Также эпидемиолог добавил, что отказаться от прививания необходимо даже при наличии хотя бы одного признака инфицирования коронавирусом (например, при потере обоняния), поскольку любая вакцинация противопоказана на фоне активной инфекции, пишут "Известия".

Напомним, что накануне российский лидер Владимир Путин допустил постепенное смягчение ограничений по COVID-19 в России.

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