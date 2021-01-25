Путин: появилась возможность постепенно снимать ограничения по COVID-19

Глава государства подчеркнул, что дистанционный формат обучения был вынужденной мерой.

25 января президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества заявил, что в нашей стране эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизируется. Он отметил, что это дает возможность постепенно снимать ранее введенные антикоронавирусные меры. По словам Владимира Путина, в настоящее время в России наблюдается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19, что способствует скорейшему возвращению к традиционному учебному режиму, пишут "Известия".

Напомним, что глава государства поздравил студентов с их праздником.

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