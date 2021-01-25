Вузы России скоро вернутся к очному режиму обучения

Валерий Фальков выразил надежду, что российские студенты после выхода с каникул вернутся к традиционному формату обучения.

Российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время общения с участниками конкурса "Студент года" рассказал, что нормализация эпидситуации по коронавирусу нового типа позволяет вузам страны в скором времени вернуться к традиционному формату образования. По его словам, сложившаяся обстановка по COVID-19 во многих регионах России дает возможность учебным учреждениям приступить к очному режиму обучения, пишет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил поэтапное смягчение ограничений по коронавирусу нового типа в стране.

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