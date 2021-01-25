Путин ответил на "расследование Навального про его дворец"

Владимир Путин заявил, что указанная в расследовании собственность никогда не принадлежала ни ему, ни его ближайшим родственникам.

Глава России Владимир Путин сообщил, что не смотрел фильм оппозиционера Алексея Навального про "его дворец" в Геленджике, поскольку у него не хватает времени. Тем не менее президент отметил, что знаком в соответствующими видеоподборками, которые показали ему помощники. Также Владимир Путин уточнил, что указанная в расследовании собственность никогда не принадлежала ни ему, ни его ближайшим родственникам. По его мнению, данный фильм направлен на то, чтобы попытаться "промыть гражданам мозги". Об этом Владимир Путин рассказал в понедельник, 25 января, в ходе встречи с учащимися вузов по случаю празднования Дня студента.

Ранее глава государства заявил, что в России появилась возможность постепенно снимать ограничения по коронавирусу.

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