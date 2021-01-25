Президент РФ прокомментировал незаконные акции

Глава государства отметил, что россияне могут выражать свою точку зрения, но только законными методами.

Лидер России Владимир Путин 25 января во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня студента заявил, что любой гражданин страны имеет право на выражение своей точки зрения, но только законными методами.

"Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - подчеркнул президент.

По словам Путина, российская сторона уже сталкивалась несколько раз с подобными ситуациями, которые выходили за рамки закона и приводили к "раскачке общества и государства", из-за чего страдали люди, в том числе и граждане, которые не имели никакого отношения к данным событиям, пишут "Известия".

Ранее в Совфеде России заявили, что спецслужбы Запада причастны к незаконным акциям в нашей стране.

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