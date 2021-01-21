В Германии отреагировали на отказ ряда компаний от СП-2

Хайко Маас заявил, что германская сторона будет обсуждать с администрацией Джо Байдена тему санкций против "Северного потока-2".

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала ntv заявил, что власти страны осуждают американские экстерриториальные санкции, направленные против немецких и европейских компаний, участвующих в строительстве газового проекта "Северный поток-2". Также он выразил надежду, что администрация избранного президента США Джо Байдена будет обсуждать вопросы, связанные со второй веткой газопровода, с властями Германии, а не сообщать обо всем через СМИ.

Кроме того Маас добавил, что прекрасно понимает решение некоторых компаний отказаться от "Северного потока-2" из-за угрозы введения американских санкций против энергетического проекта, пишет РИА Новости.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен рассказал о планах команды Байдена по второй ветке газопровода.

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