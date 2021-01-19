В Кремле прокомментировали давление США на СП-2

Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена завершить строительство второй ветки газопровода.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник сообщил журналистам, что энергетический проект "Северный поток-2" по-прежнему сталкивается с незаконным с точки зрения международного права давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Также он отметил, что Россия сожалеет о постоянном росте ограничений в отношении второй ветки газопровода. Песков добавил, что Москва внимательно следит и анализирует ситуацию вокруг "Северного потока-2" для того, чтобы продолжить работу по завершению данного проекта, передает ТАСС.

Ранее "Капитал страны" писал, что строительство второй ветки газопровода может быть отложено или приостановлено из-за политического давления.

Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".