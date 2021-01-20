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Стали известны планы команды Байдена по "Северному потоку-2"

20.01.2021 10:38
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Стали известны планы команды Байдена по "Северному потоку-2"

Джо Байден поддерживает идею о том, что вторая ветка газопровода является "плохой идеей".

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената сообщил, что избранный президент страны Джо Байден и его команда планируют использовать все инструменты для того, чтобы убедить европейские страны отказаться от завершения строительства энергетического проекта "Северный поток-2". По его словам, Вашингтон постарается отговорить Европу от реализации второй ветки газопровода, но если она откажется, тогда США будут вынуждены "серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали". Кроме того Блинкен заявил, что займется тщательным изучением законодательства для выяснения способов, которыми можно остановить достройку "Северного потока-2", а также пообещал провести соответствующие консультации с Байденом, пишет РИА Новости.

Напомним, что 19 января США ввели штрафные санкции в отношении российского судна "Фортуна", которое участвует в строительстве второй ветки газопровода.

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