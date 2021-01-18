Стало известно, когда отменят масочный режим в РФ

Россиянам придется носить маски до формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом масштабного прививания от COVID-19, рассказал, когда россияне смогут снять маски и вернуться к обычному образу жизни. По его словам, жителям страны придется соблюдать масочный режим и рекомендации Роспотребнадзора до формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Также Мурашко добавил, что через три недели после введения второй вакцины от COVID-19 россиянам еще придется носить средства индивидуальной защиты, поскольку на приобретение популяционного иммунитета потребуется время, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России началось массовое прививание россиян от коронавирусной инфекции.

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