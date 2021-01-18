Началась массовая вакцинация россиян от COVID-19
Жители России смогут привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутник V" или "Эпиваккорона".
В Российской Федерации в понедельник, 18 января, началась массовая вакцинация населения против коронавируса нового типа. Соответствующее поручение на прошлой неделе дал президент страны Владимир Путин. Отмечается, что прививание россиян будет добровольным и бесплатным, пишет ТАСС.
Ранее в Европе выразили мнение, что российский препарат "Спутник V" может остановить распространение коронавируса нового типа.
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