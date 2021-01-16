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Россия восстановит авиасообщение с некоторыми странами

16.01.2021 17:07
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Россия восстановит авиасообщение с некоторыми странами

Речь идет о Финляндии, Вьетнаме, Индии и Катаре.

Начиная с 27 января Россия восстановит авиасообщение с четырьмя странами - Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы между Россией и Финляндией будут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки дважды в неделю, также дважды в неделю самолеты будут летать из Москвы в Дели и Ханой, а авиасообщение между Россией и Катаром будет осуществляться из Москвы в Доху три раза в неделю. Также будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет. Количество рейсов между Москвой и Каиром будет увеличено до пяти в неделю, пишет РИА Новости.

Ранее в ВОЗ заявили, что 2021 год может стать более тяжелым по ситуации с коронавирусной инфекцией.

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