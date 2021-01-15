РФ начала выход из ДОН

Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН.

Россия приняла решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) из-за отсутствия прогресса в разрешении спорных вопросов, связанных с ДОН, сообщается на официальном сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что российская сторона начала внутригосударственные процедуры по выходу из договора, после их завершения Москва направит Депозитариям соответствующие уведомления.

Напомним, что в конце прошлого года США вышли из Договора по открытому небу.

Ранее стало известно, что Вашингтон может заморозить санкции в отношении трубопровода "Северный поток-2".

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