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ВОЗ: 2021 год может стать более тяжелым для пандемии COVID-19

14.01.2021 12:52
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ВОЗ: 2021 год может стать более тяжелым для пандемии COVID-19

Майкл Райан рассказал, что в настоящее время передача вируса ускорилась.

Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавирусной инфекции может стать более тяжелым, чем первый. По его словам, в настоящее время передача вируса ускорилась, а также появились некоторые проблемы, связанные с COVID-19 (включая новые штаммы коронавируса). Кроме того Райан добавил, что с наступлением зимнего периода во многих странах Северного полушария наблюдается резкое увеличение количества заболевших: во время морозов люди стараются больше времени проводить в закрытых помещениях и больше контактировать друг с другом, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что все столичные школьники вернутся к традиционному режиму обучения с 18 января 2021 года.

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