Мишустин: в ситуации с COVID-19 наступил переломный момент

Михаил Мишустин рассчитывает на быстрое восстановление российской экономики.

Председатель правительства России Михаил Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума заявил, что в нашей стране наступил переломный момент кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. По его словам, в дальнейшем ситуация с распространением COVID-19 будет постепенно улучшаться на фоне массовой вакцинации россиян против данного вируса.

Также Михаил Мишустин считает, что российская экономика восстановится быстрее, чем в других странах, поскольку Россия первой разработала и зарегистрировала препарат от коронавируса нового типа, пишет РБК.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о новых реакциях на вакцину "Спутник V".

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