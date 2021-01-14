Снижения налогов не будет. Минфин не видит для этого возможности 152 1 Экономика

Российское правительство не собирается снижать налоги на россиян и экономику в ближайшие годы. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов на Гайдаровском форуме, передает ТАСС. По его словам, на снижение налоговой нагрузки может рассчитывать только нефтяной сектор. Все прочие не получат послаблений даже при условии роста доходов бюджета. Налоговая нагрузка в России является одной из самых высоких в мире и составляет 32,9% ВВП. Это выше чем в США и Китае и близко к Испании и Великобритании. Треть налоговых сборов правительство тратит на содержание чиновников и силового аппарата.