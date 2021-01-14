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Снижения налогов не будет. Минфин не видит для этого возможности

14 Января 2021 152 1 Экономика
Снижения налогов не будет. Минфин не видит для этого возможности

Российское правительство не собирается снижать налоги на россиян и экономику в ближайшие годы. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов на Гайдаровском форуме, передает ТАСС. По его словам, на снижение налоговой нагрузки может рассчитывать только нефтяной сектор. Все прочие не получат послаблений даже при условии роста доходов бюджета. Налоговая нагрузка в России является одной из самых высоких в мире и составляет 32,9% ВВП. Это выше чем в США и Китае и близко к Испании и Великобритании. Треть налоговых сборов правительство тратит на содержание чиновников и силового аппарата.

Налоги будут стабильно высокими

  • Правительство не рассматривает вопрос о снижении налогов в ближайшем будущем. С таким заявлением на Гайдаровском форуме в четверг, 14 января, выступил замглавы Минфина Алексей Сазанов. По его словам, только нефтяные компании могут получить налоговые льготы, тогда как все остальные секторы экономики будут отчислять государству налоги в прежнем объеме.
  • Чиновник объяснил, что налоговую нагрузку нельзя «снизить на год или два». «Это должна быть системная, долгосрочная мера», – приводит его слова ТАСС. «Излишки» от сбора налогов, по его мнению, надо направлять на развитие экономики. Однако фискальные меры должны быть долгосрочные. «Мы должны понимать, что у нас под эти фискальные меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник», – сказал Сазанов. Но сейчас такого источника нет.
  • Россия находится в лидерах среди стран по уровню налоговой нагрузки. Граждане отдают 42% своего заработка в виде налогов и отчислений, а экономика в целом – 32,9% ВВП. Больше только в Испании (37%) и Великобритании (34%). Но эти две страны являются развитыми экономиками, тогда как Россия – развивающаяся. У мировых экономических лидеров нагрузка куда меньше – у США 25%, а у Китая – 20%.
  • В 2021 году правительство России собирается получить с россиян и экономики 18,765 трлн руб. в федеральный бюджет. Только 32% из этих денег будут обеспечены нефтегазовыми доходами, остальные 68% – это деньги граждан и компаний. Целых 40% бюджет получит от НДС, который начисляется с каждой покупки россиян.
  • Из 18,765 трлн руб. правительство потратит 7,151 трлн руб. на содержание бюрократии и силового аппарата. В частности, на армию уйдет 3,113 трлн руб., а на правоохранительные органы – 2,456 трлн.

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  • Правительство повысило ряд налогов и ввело новые с 2021 года. К примеру, появился налог на банковские вклады, который должен дать бюджету 100 млрд руб. Также введена прогрессивная шкала налогообложения – при доходе от 5 млн руб. НДФЛ увеличивается с 13% до 15%, которая даст 60 млрд руб. На 20% повышены акцизы на сигареты, что даст еще 70 млрд руб. Кроме этого металлурги и производители получили повышение НДПИ в 3,5 раза и должны будут заплатить дополнительно 56 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:13 0 0
И.И..:

развивающееся экономика которая не может развиться столетиями, это сказано толератно. в русском языке есть другое подходящее слово-недоразвитая...

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