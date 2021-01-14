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Налоговая нашла 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

14 Января 2021 241 0 Экономика
Налоговая нашла 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

Федеральная налоговая служба знает о наличии у россиян 700 тыс. финансовых счетов, на которых хранится 13 трлн руб. Об этом на Гайдаровском форуме заявил замруководителя Службы Дмитрий Вольвач. По его словам, эти данные были получены благодаря системе автоматического обмена финансовой информацией.

За рубежом у россиян обнаружили 13 трлн рублей

  • Система автоматического обмена финансовой информации позволила ФНС России выявить более чем 700 тыс. финансовых счетов россиян «в целом по миру». «Это 400 тыс. налоговых резидентов – юридических и физических лиц», – пояснил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач, слова которого приводит ТАСС.
  • Представитель Налоговой уточнил, что в рублевом эквиваленте на этих счетах находится более 13 трлн руб. Вольвач отметил, что налоговые органы обладали определенной информацией, но, «конечно, мы много чего интересного узнали». Тем не менее он заверил – доля несоответствий очень мала по сравнению с объемом активов и счетов, которые поступают от зарубежных партнеров. При этом, по словам Вольвача, о части средств ФНС узнала из отчетов самих налогоплательщиков.
  • Российским госслужащим запрещено иметь финансовые активы за рубежом. Однако запрет, который ввел президент Владимир Путин, не распространяется на частные лица и компании. Тем временем ФНС не только получает информацию о счетах россиян за рубежом, но и добивается доступа к банковской тайне в России. Минфин в конце прошлого года предложил два законопроекта, которые должны наладить обмен данными между Центробанком и Федеральной налоговой службой.

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  • Также в России в тестовом режиме заработала система контроля за расходами россиян. Особое внимание налоговые органы уделяют к покупкам от 3 млн руб. Из регионов поступали сообщения об информационных письмах от ФНС, в которых содержались требования «представить обоснование причин по поводу имеющихся расхождений и уточнить свои налоговые обязательства».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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