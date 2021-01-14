Налоговая нашла 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян 241 0 Экономика

Федеральная налоговая служба знает о наличии у россиян 700 тыс. финансовых счетов, на которых хранится 13 трлн руб. Об этом на Гайдаровском форуме заявил замруководителя Службы Дмитрий Вольвач. По его словам, эти данные были получены благодаря системе автоматического обмена финансовой информацией.