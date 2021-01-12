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В Британии назвали проект "Северный поток-2" "опасным"

12.01.2021 16:24
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В Британии назвали проект "Северный поток-2" "опасным"

Газопровод представляет опасность для стран-участниц "Инициативы трех морей".

Парламентарий-консерватор Великобритании Дэниэл Кочински призвал руководство страны ввести штрафные санкции в отношении "опасного и проблемного" российского проекта "Северный поток-2". По его мнению, британская сторона должна взять пример с США и наложить ограничительные меры против любых компаний, которые принимают участие в строительстве второй ветки газопровода. Парламентарий считает, что данный проект представляет опасность для стран-участниц "Инициативы трех морей", поскольку он проходит через государства НАТО, делая их уязвимыми перед давлением России.

Кроме того он добавил, что британскому правительству необходимо убедить Германию отказаться от газопровода "Северный поток-2" для защиты своих европейских партнеров по НАТО и безопасности всего континента, пишет РИА Новости.

Напомним, что США пригласили российских дипломатов на инаугурацию избранного американского президента Джо Байдена.

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