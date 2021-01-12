Путин рассказал об актуальности темы онлайн-образования

Президент РФ попросил министра просвещения рассказать о планах ведомства до 2024 года.

Во вторник, 12 января, российский лидер Владимир Путин провел встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, в ходе которой попросил его доложить о готовности школьных образовательных учреждений страны к дистанционной работе. По словам президента, в настоящее время тема онлайн-образования волнует очень многих людей, поэтому данному вопросу необходимо уделить повышенное внимание. Кроме того Владимир Путин напомнил Сергею Кравцову о том, что к концу текущего года все российские школы должны быть оборудованы скоростным интернетом, пишет ТАСС.

Ране стало известно, когда столичные школьники смогут вернуться на учебу в школы.

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