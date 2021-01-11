За сутки в России выявили 23315 новых случаев COVID-19

Общее число заболевших в стране достигло 3425269 человек.

В понедельник оперативный штаб РФ по борьбе с заболеванием COVID-19 сообщил, что за последние сутки российские врачи зарегистрировали 23315 новых случаев инфицирования коронавируса. Отмечается, что наибольшее число зараженных было выявлено в столице (4646), Санкт-Петербурге (3004) и Московской области (1315).

Так, общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 3425269 человек, из них 2800675 пациентов излечилось, 62273 больных умерло от осложнений.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция может стать обычной простудой.

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