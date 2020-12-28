Жириновский перечислил имена возможных преемников Путина

Владимир Жириновский заявил, что он планирует участвовать в выборах главы государства 2024 года.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в интервью ТК "Россия 1" перечислил имена возможных преемников лидера РФ Владимира Путина. Он считает, что баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году могут председатель правительства Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Также Жириновский, намекнув на себя, добавил, что президентом должен стать человек, которого все россияне "ждут на протяжении 30 лет", пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что лидер России Владимир Путин собирается привиться от коронавируса.