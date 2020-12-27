Песков: Путин хочет привиться от коронавируса

В ближайшем будущем президент лично расскажет о принятом решении касательно вакцинации от COVID-19.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин планирует вакцинироваться против коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье в интервью ТК "Россия 1" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того он добавил, что в скором времени глава государства лично расскажет о принятом решении касательно прививания от COVID-19.

"Он ждал завершения всех формальностей" – цитирует издание "Вести.ру" слова Дмитрия Пескова.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин будет работать на новогодние праздники.