Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ДЕК, 23:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 ДЕК, 23:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Песков: Путин хочет привиться от коронавируса

27.12.2020 17:22
Комментарии
Песков: Путин хочет привиться от коронавируса

В ближайшем будущем президент лично расскажет о принятом решении касательно вакцинации от COVID-19.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин планирует вакцинироваться против коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье в интервью ТК "Россия 1" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того он добавил, что в скором времени глава государства лично расскажет о принятом решении касательно прививания от COVID-19.

"Он ждал завершения всех формальностей" – цитирует издание "Вести.ру" слова Дмитрия Пескова.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин будет работать на новогодние праздники.

Комментировать (без регистрации)
Песков сравнил санкции против
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Добыча нефти в России может никогда не восстановиться. Новак предупредил о риске

Добыча нефти в России может никогда не восстановиться. Новак предупредил о риске
Экономика 1

Набиуллина признала существенное подорожание оливье в 2020 году

Набиуллина признала существенное подорожание оливье в 2020 году
Экономика 1

Россияне установят рекорд по просроченным долгам в 2020 году

Россияне установят рекорд по просроченным долгам в 2020 году
Экономика

Россия обогнала Европу по росту цен на продукты в 2020 году

Россия обогнала Европу по росту цен на продукты в 2020 году
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и строили самолеты

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и строили самолеты

Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев

Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев

Новости дня

16:59 Песков сравнил санкции против "Северного потока-2" с рейдерской атакой Песков сравнил санкции против "Северного потока-2" с рейдерской атакой
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:02 В российских школах появится новая должность В российских школах появится новая должность
13:41 Военные Украины раскритиковали слова Зеленского о войне с Россией Военные Украины раскритиковали слова Зеленского о войне с Россией
12:01 Врачи зарегистрировали 28284 новых случая COVID-19 за сутки Врачи зарегистрировали 28284 новых случая COVID-19 за сутки
11:31 Владимир Путин будет работать на новогодние праздники Владимир Путин будет работать на новогодние праздники
11:14 Песков: традиционная встреча Путина с бизнесменами отменена Песков: традиционная встреча Путина с бизнесменами отменена
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
26 ДЕК, 18:57 В России запрещены госзакупки импортных масок В России запрещены госзакупки импортных масок

Узнай, страна!

17:03 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и строили самолеты ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и строили самолеты
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
26 ДЕК, 18:42 Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев
25 ДЕК, 19:11 Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами
25 ДЕК, 16:55 Новый дом для телят появился в Томской области Новый дом для телят появился в Томской области
25 ДЕК, 16:05 Новый газозаправочный комплекс начал работать в Липецкой области Новый газозаправочный комплекс начал работать в Липецкой области
25 ДЕК, 16:04 Holiday Inn Express Moscow – Khovrino - третий гостиничный актив ЦМТ Holiday Inn Express Moscow – Khovrino - третий гостиничный актив ЦМТ
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
24 ДЕК, 20:43 Цех по переработке кедрового ореха запустили в Иркутской области Цех по переработке кедрового ореха запустили в Иркутской области
24 ДЕК, 18:11 Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму
24 ДЕК, 16:08 «253 жизни и одна судьба». Вторая очередь мемориала открылась в Новгородской области «253 жизни и одна судьба». Вторая очередь мемориала открылась в Новгородской области
23 ДЕК, 21:28 Волжский трубный завод модернизирует производство и заботится об экологии Волжский трубный завод модернизирует производство и заботится об экологии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter