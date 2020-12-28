Гинцбург: нужно убедить россиян привиться от коронавируса

Вакцинация является единственным способом, который может уберечь население от COVID-19.

Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что сейчас важно убедить российских граждан вакцинироваться против коронавирусной инфекции. По его словам, прививание является единственным способом, которое может защитить население от заражения COVID-19 и развития тяжелых форм данного заболевания, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава РФ Владимир Путин планирует вакцинироваться против коронавирусной инфекции.