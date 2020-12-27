Песков сравнил санкции против "Северного потока-2" с рейдерской атакой

Дмитрий Песков рассказал, что России и Европе, несмотря на санкции, все равно удается приближаться к завершению газового проекта.

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1" выразил мнение, что штрафные санкции в отношении российского энергетического проекта "Северный поток-2" являются неприкрытой рейдерской атакой. Также он отметил, что "Газпром" вместе со своими партнерами из Европы продолжает работать над завершением строительства второй ветки трубопровода, пишет РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что новые американские санкции против "Северного потока-2" могут затруднить его реализацию.