В российских школах появится новая должность

Советникам директоров по воспитательной работе положена надбавка в размере 15 тыс. руб.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в интервью "Российской газете" сообщил, что в 10 пилотных российских регионах с 1 марта следующего года появятся новые должности – советники директоров школ по воспитательной работе. По его словам, эти специалисты будут осуществлять процесс воспитания учащихся, а также организовывать взаимодействие школ с другими образовательными учреждениями страны.

Ранее глава России Владимир Путин рассказал, когда студенты смогут вернуться в вузы.