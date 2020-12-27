Военные Украины раскритиковали слова Зеленского о войне с Россией

Украинские военнослужащие считают, что военные советники президента Украины могут оказаться "левыми людьми".

Военнослужащие Украины в беседе с агентством Strana.ua раскритиковали слова украинского президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации жителей страны в случае ведения тотальной войны с Российской Федерацией. По их словам, подобного рода заявления демонстрируют непрофессионализм и панику действующих властей. Они пояснили, что Зеленский не знает, что такое войска, военная мобилизация и война, если готов отправить на смерть женщин и мужчин Украины. Военнослужащие добавили, что армия должна состоять из опытных специалистов, так как неподготовленные люди станут "обузой в бою", пишет Лента.ру.

Ранее в Госдуме РФ отреагировали на слова Зеленского о войне с Россией.