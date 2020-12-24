Владимир Путин рассказал, когда студенты вернутся в вузы

Президент пообещал, что учащиеся обязательно вернутся в аудитории, как только позволит эпидситуация.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин во время заседания попечительского совета МГУ рассказал, когда российские студенты смогут продолжить обучение в аудиториях вузов. По его словам, молодые люди вернутся к обычной "университетской жизни" сразу же, как только позволит эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции.

"Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем", – цитирует слова Владимира Путина издание РИА Новости.

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