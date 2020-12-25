Греф высказался против продления льготной ипотеки

Герман Греф считает, что рост спроса на первичное жилье привел к увеличению цен на квартиры.

Руководитель Сбербанка Герман Греф в эфире канала "Россия 24" выразил мнение, что в России не нужно продлевать льготное ипотечное кредитование под 6,5%. По его словам, если в стране больше не будет никаких экономических потрясений, тогда данную программу можно завершить после 1 июля 2021 года. Греф отметил, что в период пандемии такое решение оказалось очень удачным, однако необходимо вовремя отказаться от льготного ипотечного кредитования, пишет РБК.

Ранее сообщалось, в России зарплаты могут снизиться почти на 11% в 2021 году.