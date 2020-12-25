Зарплаты в России могут снизиться в 2021 году

В 2021 году оклады россиян могут снизиться на 10,9% по сравнению с уровнем 2019 года.

Заработные платы российских граждан в следующем году могут уменьшиться на 10,9% по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие предприниматели вынуждены снижать размер окладов своим подчиненным. Об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на исследование Центра стратегических разработок.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России может сократиться продолжительность новогодних выходных.