Песков: президент контролирует ситуацию с ценами на продукты

Дмитрий Песков заверил, что в России осуществляется постоянный мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости.

В пятницу, 25 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и правительство страны постоянно контролируют ситуацию с ценами на социально значимые продукты питания.

"Там осуществляется регулярный мониторинг на эту тему", - пояснил он.

Также Песков добавил, что вопрос об увеличении стоимости некоторых категорий продовольственных товаров после снижения цены на сахар и масло необходимо тщательно изучить, но делать это должны экономисты, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в России подорожали отдельные категории продуктов: куриные яйца, помидоры, огурцы, мясо кур, мороженная рыба, колбаса и маргарин.

Напомним, что сегодня Песков допустил возможность сокращения новогодних выходных.