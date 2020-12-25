Киев собирается помешать постройке проекта по опреснению воды в Крыму.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24" рассказал, что киевские власти сделают все для того, чтобы помешать строительству российского проекта по опреснению воды в Крыму. Он отметил, что Киев уже занимается поиском международной компании-подрядчика, которая будет заниматься постройкой опреснителей. Также Кулеба добавил, что украинская сторона намеревается помешать организации реализовывать данный проект. Такими словами министр ответил на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что подрядчик в январе следующего года готов начать работы по борьбе с дефицитом пресной воды на полуострове, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что нынешний лидер Украины Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.