Врач считает, что прирост новых случаев COVID-19 достигнет 40 тысяч

Если россияне будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, тогда текущие показатели заболеваемости сохранятся.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил изданию РИА Новости, что в первую неделю новогодних праздников суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции может достигнуть 40 тысяч, если российские граждане в начале следующего года будут пренебрегать мерами безопасности. По его словам, специалисты ожидают, что зимой медики начнут выявлять в районе 30 тысяч зараженных COVID-19 за 24 часа. Однако, добавил Тимаков, данный показатель может увеличиться, если россияне не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Россия может приостановить авиасообщение со всеми странами.