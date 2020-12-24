В Раде заявили, что Зеленский может оказаться последним президентом Украины

Алексей Гончаренко считает, что украинцы могут согласиться на создание парламентской республики.

Деятельность действующего украинского лидера Владимира Зеленского может привести к упразднению института президентства. Об этом в интервью каналу "Прямой" рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Также он добавил, что если украинцы одобрят создание парламентской республики, тогда Зеленский станет последним президентом Украины, пишут "Известия".

Напомним, что нынешний украинский лидер занимает данный пост с мая прошлого года. С тех пор рейтинг Зеленского сильно упал.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Украина не смогла объяснить свой отказ от российской вакцины против коронавируса.