В Париже рассказали о состоянии здоровья президента Франции

Других подробностей Елисейский дворец не предоставил.

В воскресенье агентство Agence France-Presse, ссылаясь на Елисейский дворец, сообщило, что состояние здоровья французского лидера Эммануэля Макрона, заболевшего коронавирусной инфекцией, остается стабильным, пишет ТАСС.

Напоминаем, что 17 декабря 2020 года президент Франции сдал положительный тест на COVID-19. Сейчас Макрон находится на самоизоляции и продолжает работать, однако в удаленном режиме.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что вакцинация пожилых россиян от коронавирусной инфекции начнется на следующей неделе.